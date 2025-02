20. ćwierćfinał Igi Świątek w WTA 1000. Dołączyła do elitarnego grona

Środowe spotkanie to już jednak przeszłość. Liczy się najbliższa przyszłość, czyli konfrontacja Świątek z Peyton Stearns lub Mirrą Andriejewą. Będzie to 20. ćwierćfinał imprez WTA 1000 w wykonaniu naszej rodaczki. Zrobiła to w ciągu 33 turniejów. Jak doniosła wraz z zakończeniem ostatniej wymiany Opta, szybsze były tylko Serena Williams (osiągnęła ten pułap na przestrzeni 26 imprez tej rangi) i Maria Szarapowa (29). Co ciekawe, także 33 turniejów potrzebowała Agnieszka Radwańska, więc nasze zawodniczki w tym aspekcie zremisowały ze sobą na 3. pozycji w zestawieniu. Na 5. miejscu Wiktoria Azarenka (34).