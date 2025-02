Robert Lewandowski po kapitalnym początku sezonu, kiedy regularnie trafiał do siatki, nieco spuścił z tonu. A gdy zaliczył serię trzech meczów w La Liga bez gola, zaczął być regularnie krytykowany za brak skuteczności. W nowym roku jednak ponownie zaczął błyszczeć i od styczniowej potyczki z Valencią w każdym meczu ligowym dokładał jedno trafienie. W tym w ostatnim starciu z Rayo Vallecano.

We wspomnianym meczu Lewandowski wpisał się na listę strzelców w 28. minucie , pewnie egzekwując rzut karny. I miał apetyt na więcej goli, ale nie dostawał zbyt wielu podań od kolegów. Ostatecznie zszedł z boiska w 81. minucie i wyglądał na bardzo niezadowolonego z tego, że Hansi Flick nie dał mu pograć do końca.