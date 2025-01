Chaos przed kluczowym meczem Ligi Mistrzów. Konieczna była ewakuacja

Manchester City gra o być albo nie być

Bieżący sezon jest jednak dla podopiecznych Pepa Guardioli wybitnie nieudany. Ogromny kryzys sprawił, że walka o obronę tytułu mistrza Anglii wydaje się jedynie marzeniem, ale odbił się on również w Lidze Mistrzów. W czterech ostatnich meczach tych rozgrywek, Manchester City przegrał aż trzy razy, a do tego raz zremisował. Trudno się zatem dziwić piekielnie trudnej sytuacji zespołu w tabeli. Po zakończeniu siódmej kolejki, "Obywatele" znajdowali się tuż pod "kreską", czyli na 25. miejscu. Jeśli awansują o choć jedną lokatę, będą mogli zagrać w play-offach o występy w 1/8 finału. To nie będzie jednak łatwe. Do najbliższego sąsiada z tabeli Anglicy tracą dwa "oczka". Musieliby w środę nie tylko rozbić Club Brugge, ale i liczyć na wpadki innych rywali.