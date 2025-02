Trzęsienie ziemi w reprezentacji Polski, jest komunikat PZPS. Nikola Grbić ogłasza

Najważniejszym punktem bez wątpienia jest to, że skompletowaliśmy sztab. Teraz próbujemy ułożyć dogodny kalendarz, ustalamy szczegóły meczów towarzyskich, a także poszukujemy odpowiednich lotów do dalszych destynacji, takich jak Chiny i Stany Zjednoczone, w których zagramy w ramach Ligi Narodów oraz na Filipiny, gdzie odbędą się mistrzostwa świata. Cały czas przygotowuję też różne warianty początków sezonu, z uwzględnieniem klubowych zobowiązań moich zawodników – końca rozgrywek ligowych czy ewentualnego udziału polskich klubów w finałach Ligi Mistrzów. Próbuję więc zgadnąć ilu siatkarzy będzie z nami na początku, a także oszacowuję wstępną datę przyjazdu zawodników, którzy będą grać do samego końca

~ przekazał selekcjoner