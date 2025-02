Legendarny polski klub ma problem. Grozi im nawet spadek z ligi

Z tymi zawodnikami mogą być kłopoty

W ostatnich latach Jason Doyle był zawodnikiem, który brał udział w ciężkich kraksach. To kończyło się poważnymi urazami. Szczególnie niebezpiecznie było w ubiegłym roku, bowiem zerwał dwa ścięgna i stożek rotatorów w barku. To wykluczyło go z większej części sezonu. Od końcówki maja Australijczyka już na torze nie widzieliśmy, więc jego dyspozycja to ogromna niewiadoma.



Dodatkowo Piotr Pawlicki ma być jednym z polskich liderów, a w ostatnich trzech sezonach przeżywa poważny kryzys formy. Jego postawa na częstochowskim owalu także nie robi wrażenia. Wyciągnął tylko 1,68 punktu na bieg. Występy Piotra Pawlickiego w Częstochowie:



2024 - 5 pkt + 1 bonus - 4 starty,

2023 - 5 pkt - 4 starty,

2022 - 8 pkt - 5 startów

2021 - 10 pkt + 2 bonusy - 5 startów,

2020 - 6 pkt - 4 startów