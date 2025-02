W Monachium triumfują, Kane już przed Lewandowskim. A różnica rośnie

Jednym z podstawowych celów Bayernu na sezon 2024/25 było odzyskanie mistrzowskiego tytułu na lokalnym podwórku . W tym celu do klubu sprowadzono Vincenta Kompanego i jak na razie działacze nie żałują podjętej latem decyzji. Bayern spokojnie przewodzi ligowej stawce, a do myślenia rywalom daje przede wszystkim jego obecny bilans. Od początku kampanii "Gwiazda Południa" w Bundeslidze przegrała zaledwie raz. Liczba niepowodzeń nie wzrosła w piątkowy wieczór, kiedy to na Allianz Arenę zawitał Werder Brema.

Początkowo pachniało niespodzianką. W pierwszej połowie nie padła ani jedna bramka, co zwiastowało emocjonujące drugie 45 minut. Po przerwie wreszcie do roboty wzięli się gospodarze, choć bardzo pomogli im przyjezdni. Arbiter odgwizdał aż dwa rzuty karne. Najpierw tuż przed upływem godziny gry, a następnie w doliczonym czasie. Do obu podszedł Harry Kane, który zachował zimną krew, stając się zarazem bohaterem kilkudziesięciu tysięcy kibiców na trybunach. Poza nim na listę strzelców wpisał się Leroy Sane i tak oto Bayern dopisał do tabeli trzy cenne "oczka".