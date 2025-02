Wszystko jasne, gwiazdor Realu Madryt zawieszony. Media: Będzie apelacja

Wyjaśniła się sprawa Jude'a Bellinghama . Angielski pomocnik w sobotnim meczu z Osasuną otrzymał czerwoną kartkę. Będąc blisko sędziego powiedział najprawdopodobniej "f...k off" (eksperci od czytania ruchu warg bazując na zapisie kamery telewizyjnej zgadzają się, że na co najmniej 90% pewności padły właśnie takie słowa), ale sędzia Jose Luis Munuera Montero usłyszał "f...k you", które jest zwrotem bezpośrednio odnoszącym się do jakiegoś adresata. Arbiter w protokole zapisał właśnie tę drugą wersję.

Jude Bellingham nie zagra z Gironą i Betisem. Został zawieszony