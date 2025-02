Niepewność ws. Piszczka. Jeszcze nie wszystko stracone, padł temat powrotu do Niemiec

Nieudanie zakończyła się dla Łukasza Piszczka przygoda trenerska w Borussii Dortmund. Kilkanaście dni temu Polak opuścił zasłużony klub po tym, gdy działaczom skończyła się cierpliwość do jego szefa, Nuriego Sahina. 39-latek stoi teraz przed trudną decyzją związaną z dalszą przyszłością. Jeżeli mądrze poprowadzi on swoją karierę, to niewykluczone, że niebawem powróci za zachodnią granicę. W temacie wypowiedział się jeden z niemieckich dziennikarzy, który zachowuje optymizm.