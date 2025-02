Kamil Grabara trafił do Wolfsburga latem tego roku i z miejsca stał się filarem drużyny, grając w pierwszym składzie od premierowej kolejki Bundesligi, w której "Wilki" mierzyły się z Wolfsburgiem. Już wówczas - mimo porażki - 2:3 zasłużył na pozytywne recenzje. I choć selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz pozostawał głuchy na jego udane występy, Polak pracował na swoją markę na niemieckich boiskach. Niestety, w najbliższym czasie nie będzie mógł kontynuować tego procesu.

W fatalny sposób zakończył się dla Kamila Grabary niedzielny mecz ligowy z Eintrachtem Frankfurt. Polak w trakcie drugiej połowy - przy prowadzeniu swojej drużyny 1:0 - po wznowieniu gry nagle usiadł na murawie, prosząc o interwencję sztabu medycznego . Jego członkowie wkroczyli do akcji, lecz nasz bramkarz nie mógł kontynuować gry. Opuścił więc murawę w 66. minucie, a zastąpił go niemiecki golkiper - Marius Muller.

31-latek skapitulował w 81. minucie. Pokonał go Turek Can Yilmaz Uzun. W ten sposób obie ekipy podzieliły się punktami. Pozostało jednak pytanie - co ze zdrowiem Kamila Grabary?