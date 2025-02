Marciniak zaimponował w Lidze Mistrzów. A później spory przelew, to nie musi być koniec

Wreszcie miłośnicy futbolu w lutym dostali to, co kochają najbardziej w klubowej piłce nożnej, a więc fazę pucharową Ligi Mistrzów. We wtorkowy wieczór poznaliśmy kolejne drużyny, które zagrają w 1/8 finału najbardziej prestiżowych rozgrywek na Starym Kontynencie. W walce o ćwierćfinał pozostał Feyenoord Rotterdam, który sensacyjnie zremisował 1:1 z AC Milan, broniąc tym samym zaliczki ze spotkania rozegranego na własnym terenie. Z uśmiechem do szatni schodził Jakub Moder, czyli świeżo upieczony reprezentant holenderskiej ekipy.

