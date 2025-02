Tyle Świątek zarobiła w Dubaju. Imponująca kwota, a to jeszcze nie koniec

Iga Świątek idzie jak burza w Dubaju. Wiceliderka światowego rankingu kobiecego tenisa błyskawicznie przemknęła przez pierwsze rundy turnieju rangi WTA 1000 - w pierwszej rundzie otrzymała wolny los, a następnie szybko rozprawiła się z Wiktorią Azarenką, pokonując Białorusinkę 6:0, 6:2. Nieco większe problemy Polce sprawiła w 1/8 finału Dajana Jastremśka, która w pierwszym secie wygrała aż pięć gemów. Świątek jednak nie dała się zdominować na korcie i wygrała to spotkanie 7:5, 6:0 , dodając kolejnego "bajgla" (set wygrany do 0 - przyp. red.) do swojej kolekcji. Tym samym wywalczyła awans do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z rewelacyjną nastolatką, Mirrą Andriejewą.

