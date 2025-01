To musiało się wydarzyć. Lewandowski już nie jest pierwszy

Robert Lewandowski sezon 2024/2025 rozpoczął w sposób imponujący, dokładnie taki, jak miało to miejsce, gdy Polak zaczynał przygodę z FC Barcelona. Wówczas potrafił utrzymać bardzo wysoką formę do listopada, a więc do mistrzostw świata w Katarze. To właśnie wyjazd na drugi koniec świata w środku sezonu miał być wytłumaczeniem tego, dlaczego nagle tak bardzo popsuła się dyspozycja polskiego snajpera. Tej nie odzyskał aż do początków pracy z Hansim Flickiem.

