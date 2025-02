Sześć piłek meczowych i zwrot w starciu Rybakiny z Badosą. Ważny wynik dla Świątek

Jelena Rybakina znów znalazła się w połówce drabinki z Igą Świątek, a to oznacza, że mogą zmierzyć się jeszcze zanim dojdzie do decydującego starcia o tytuł . W Dosze wpadły na siebie już w ćwierćfinale, Polka była wyraźnie lepsza . W Dubaju mogły wpaść na siebie w półfinale turnieju, którego obie dotąd nie wygrały. Mimo, że grały już tu w finale.

WTA 1000 w Dubaju. Jelena Rybakina kontra Paula Badosa, stawką ćwierćfinał. Świetny początek Kazaszki, później wielkie problemy

Rybakina zaczęła to spotkanie w sposób, jakby chciała udowodnić światu, że kolejne publikacje dotyczące jej relacji ze Stefano Vukovem , formalnie byłym trenerem, nie miały a nią żadnego wpływu. A przypomnijmy, we wtorek ukazała się kolejna publikacja The Athletic, ze szczegółami poinformowano, jak chorwacki szkoleniowiec gnębił psychicznie swoją podopieczną. I fakt mówienia, że "bez niego zbierałaby ziemniaki w Rosji", był akurat jednym z lżejszych zarzutów.

Choć formalnie Vukov został zawieszony na rok i nie może prowadzić żadnej zawodniczki, to dziennikarze dotarli do szczegółów ich kontaktów. Także z czasów gry w Melbourne miesiąc temu, gdy Vukov towarzyszył Rybakinie. Mimo że formalnie nie może jej trenować.

A przecież zawodniczka z Kazachstanu zwolniła go pod koniec sierpnia zeszłego roku, tuż przed US Open. Już wtedy sportowo zaczęła się gubić, początek tego sezonu też nie jest żadnym przełomem.

Było więc 3:0 dla Rybakiny, Badosa niewiele mogła zrobić. I nagle zobaczyliśmy tę drugą twarz reprezentantki Kazachstanu - pudłującą na potęgę, popełniającą podwójne błędy, uderzającą w połowę kortu. A z taką grą Hiszpanka radziła sobie doskonale. Odrobiła stratę, miała trzy szanse na kolejne przełamanie na 4:3, wtedy jeszcze Jelena się wybroniła. Ale w gemie numer dziewięć - już nie. Przegrywała 4:5, jeszcze walczyła, miała dwie okazje by wyrównać. Hiszpanka okazała się dokładniejsza , to ona wygrała ostatni punkt - i całego seta (6:4). A Rybakina udała się na przerwę toaletową.

Wielka szansa Pauli Badosy na miejsce w ćwierćfinale. Cztery piłki meczowe w tie-breaku. A w trzecim secie jeszcze dwie

W Hiszpankę wstąpiły nowe siły, do tego sezonu nie wygrała nawet jednego meczu w Dubaju. Na 6:5 podwyższyła gemem do zera. Rybakina dostała nowe piłki, by nimi wyserwować tie-break. A tymczasem... musiała bronić meczboli numer pięć i sześć. Skutecznie, doprowadziła do kolejnego tie-breaka.