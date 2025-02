Fatalne wieści z Bundesligi. Mecz przerwany. Polak nie mógł kontynuować gry

Kamil Grabara nie dokończył ligowego meczu z Eintrachtem Frankfurt (1:1). Polak broniący bramki VfL Wolfsburg doznał kontuzji i w 66. minucie musiał opuścić bisko. Do urazu doszło w trakcie wznawiania gry z piątego metra. Golkiper usiadł na murawie i oznajmił, że nie jest w stanie kontynuować spotkania. Najprawdopodobniej doszło do uszkodzenia mięśnia czworogłowego, co może oznaczać kilka tygodni przymusowej pauzy.