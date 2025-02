Tytuł w Dosze, a teraz wycofanie z Dubaju. Nagła decyzja tuż przed meczem

Cztery dni temu Sara Errani i Jasmine Paolini rywalizowały o tytuł w turnieju WTA 1000 w Dosze. Ich przeciwniczkami w decydującym starciu były Xinyu Jiang oraz Fang-Hsien Wu. Reprezentantki Tajwanu postawiły bardzo trudne warunki złotym medalistkom ostatnich igrzysk olimpijskich w grze podwójnej, w obu setach prowadziły 5:3. Mimo to Włoszki potrafiły rozstrzygnąć na swoją korzyść końcówki partii, dzięki czemu ostatecznie to tenisistki z Italii cieszyły się z wygranej 7:5, 7:6(10) i kolejnego wspólnego wielkiego sukcesu.

Wczoraj zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego miały rozpocząć udział w kolejnym deblowym turnieju, tym razem w ramach tysięcznika w Dubaju. Z racji rozstawienia z "4" i wolnego losy w pierwszej rundzie, Errani oraz Paolini od razu zameldowały się w drugiej fazie, gdzie trafiły na duet Aleksandra Panowa/Fanny Stollar. We wtorek plany pokrzyżowała jednak pogoda, przez co organizatorzy musieli przenieść wszystkie mecze gry podwójnej na środę .

Errani i Paolini wycofały się z deblowego turnieju w Dubaju. Powodem kontuzja Jasmine

Pod poważnym znakiem zapytania stanął występ 29-latki w grze podwójnej z Sarą Errani. Długo nie pojawiała się informacja na temat ostatecznej decyzji finalistki Roland Garros i Wimbledonu 2024 w singlu, ale w końcu strona WTA przekazała wiadomość, że Paolini nie przystąpi do rywalizacji. Włoszki oddały mecz walkowerem i w związku z tym faktem to Aleksandra Panowa i Fanny Stollar zagrają w ćwierćfinale debla.

Ostatecznie nie doszło zatem do rewanżowego pojedynku sprzed tygodnia, kiedy to reprezentantki Italii pokonały rosyjsko-węgierski duet 6:2, 6:1. Tym razem to Panowa i Stollar zanotowały awans, ale bez gry. Z racji tego, że walkower nastąpił jeszcze przed startem meczu, rezultat nie zalicza się do bezpośredniego bilansu spotkań pomiędzy tymi parami.