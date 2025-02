Sensacja w Niemczech, dramatyczne chwile mistrza. Dogrywka wszystko wyjaśniła

Na papierze nie wydawało się, żeby FC Koln miało sprawić Bayerowi Leverkusen w ćwierćfinale Pucharu Niemiec zbyt wielkie problemy. "Kozły" co prawda są liderem tabeli, ale w 2. Bundeslidze. A mimo to po upływie regulaminowego czasu mogliśmy mówić o niemałej sensacji.

Podopieczni Bayeru Leverkusen dominowali na murawie, ale przyjezdni mieli jasny plan na mecz i wykonywali go z pozazdroszczenia godną sumiennością. Sędzia doliczył do pierwszej połowy aż 10 minut, a FC Koln zadbało o to, żeby piłkarze Bayeru do szatni schodzili zaskoczeni. W ostatniej minucie doliczonego czasu pierwszej odsłony gry do siatki trafił Damion Downa i było 1:0 dla gości.