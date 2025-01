Znakomita walka Pii Skrzyszowskiej z czwartą płotkarką igrzysk. Padł rekord mityngu

Dla Pii Skrzyszowskiej start w Belgradzie był pierwszym w tym roku. Brązowa medalistka mistrzostw Europy na stadionie z Rzymu oraz halowa brązowa medalistka mistrzostw świata z Glasgow w dwóch poprzednich sezonach zbliżała się na jedną setną sekundy do rekordu Polski Zofii Bielczyk z 1980 roku (7.77 s). Trudno było się spodziewać tak szybkiego biegu już na inaugurację sezonu, ale w dwa poprzednie sezony zaczynała od biegania tego dystansu w 7.85-7.86 s. A później rozpędzała się do 7.78 s - swojej życiówki.

- Nie jestem pewna, czego mogę się spodziewać po pierwszym wyścigu. Mimo to mam nadzieję, że miło się zaskoczę - mówiła Pia organizatorom zawodów, cytowana na stronie belgradzkiego mityngu.

Starcie Pii Skrzyszowskiej z Nadine Visser ozdobą mityngu w Belgradzie. Dwa świetne czasy, dobry prognostyk na dalszą część zmagań w hali

Rywalizacja na dystansie 60 m przez płotki miała być ozdobą mityngu w Belgradzie, zwłaszcza starcie Pii Skrzyszowskiej z Nadine Visser. Obie świetnie się znają, bardzo się lubią - widać to zwłaszcza po biegach. Rok temu długo lepsza była Polka, to ona zdobyła medal MŚ w hali w Glasgow, a później ME w Belgradzie.