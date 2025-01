Można śmiało powiedzieć, że zimą pecha mają tylko młociarze, dyskobole i oszczepnicy - oni na pierwsze starty w roku muszą czekać do marca, a i tak seryjna rywalizacja zaczyna się jak u innych: pod koniec kwietnia. I tak jak u innych się kończy - pod koniec września. A to przecież konkurencje, które za sprawą Anity Włodarczyk , Marii Andrejczyk , Pawła Fajdka czy Wojciecha Nowickiego dostarczają polskim kibicom wielu wrażeń.

Takich "problemów" nie mają biegacze, skoczkowie czy nawet wieloboiści - oni zimą, jeśli tylko chcą, rywalizują w zawodach halowych. Także i tych najwyżej rangi, choć akurat Diamentowej Ligi w hali jeszcze nie ma. Są za to seryjne mityngi World Athletics, w sobotę odbył się nawet pierwszy rangi Gold Level. W dalekiej Astanie wystąpiło czworo reprezentantów Polski, Damian Czykier i Klaudia Wojtunik stanęli w Kazachstanie na podium .

Pierwsze występy ma też za sobą Natalia Bukowiecka , w środę do rywalizacji ruszy Pia Skrzyszowska , a za tydzień - Ewa Swoboda . Do rywalizacji wrócił też najlepszy polski tyczkarz w ostatniej dekadzie Piotr Lisek .

Piotr Lisek najlepszy w Chemnitz. Bardzo udany start sezonu w 26. Internationales Hallenmeeting

Zarazem Lisek jest lekkoatletą, który "rozgrzewa" się kolejnymi startami, wchodzi na coraz to wyższy poziom. W hali zaś nigdy od poziomu choćby 5.70 m nie zaczynał, co nie znaczy, że nie skakał później wysoko. Tylko raz w karierze pokonał więcej niż 5.60 m w pierwszym występie - przekroczył tę granicę o 2 centymetry trzy lata temu, w Spale.

Teraz 32-latek na swój pierwszy występ wybrał międzynarodowy mityng w Chemnitz, a jak wiadomo - skok o tyczce w tym kraju jest bardzo popularny. I bardzo często trafia do programów zawodów, często nawet rywalizacja organizowana jest wyłącznie dla skoczków.

Polak zaczął rywalizację od 5.40 m - pierwszą próbą miał nieudaną, w drugiej się poprawił. A później od razu pokonał 5.60 m, co akurat było najważniejszym jego zadaniem. Tę wysokość, ale za drugim razem, zaliczył też Czech Matěj Ščerba, nie dał rady zaś: Niemic Oleg Zernikel. Dwaj najlepsi zawodnicy opuścili 5.67 m, a później trzykrotnie strącili 5.72 m. Nie zmienia to jednak faktu, że pokonanie 5.60 m w pierwszej próbie sprawiło, że to Polak okazał się najlepszy. Strona internetowa Niemieckiego Związku Lekkoatletycznego poinformowała, że "goście z Polski i Czech spisali się lepiej".