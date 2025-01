Najlepszy czas na świecie Natalii Bukowieckiej. Drugi występ w sezonie, popis w Spale

Dla Natalii Bukowieckiej dwie kluczowe imprezy w tym roku to halowe mistrzostwa Europy w Apeldoorn na początku marca, a później jesienią mistrzostwa świata w Tokio. Podopieczna Marka Rożeja tym razem nie przygotowuje się w styczniu w RPA, ale formę łapie już przez starty w hali. I to jak! Ledwie tydzień temu zaczęła występy rywalizacją na 200 m w Luksemburgu, a już w sobotę w Spale wyrównała najlepszy czas na świecie w tym roku na 300 metrów. To 36.48 s, zaledwie o 28 setnych gorzej od halowej "życiówki" mistrzyni Europy.