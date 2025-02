Pogrom po zaskakującym tytule. 6:0, szósty triumf z rzędu. W środę może zagrać ze Świątek

Iga Świątek zacznie turniej w Dubaju dopiero we wtorek i już wiadomo, że... będzie wówczas jedyną Polką w singlowej drabince. Z gry w pierwszej rundzie zwolnionych jest osiem najlepszych zawodniczek z rankingu WTA, reszta musi mierzyć się już na tym etapie. Także i Magdalena Fręch oraz Magda Linette . Obie przegrały w WTA 1000 w Dubaju swoje pierwsze spotkania - poznanianka uległa Ukraince Dajanie Jastremskiej a łodzianka - Rosjance Dianie Sznajder .

Także i zawodniczki rozstawione z numerami od 9 do 16 występują na tym etapie, ale one mają przynamniej gwarancję, że na największe gwiazdy nie wpadną przed trzecią rundą. Rozstawiona tu z trzynastką Beatriz Haddad Maia miała na swojej drodze Igę Świątek - w trzeciej rundzie. Do spotkania Polki z Brazylijką już na pewno nie dojdzie.