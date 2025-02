Kolejna duża niespodzianka w Dubaju. Rosjanka poległa w pierwszej rundzie

Cirstea nie weszła dobrze w mecz, straciła serwis, ale potem wszystko się zmieniło. Ostatecznie gem przegrany na starcie był jedynym takim w pierwszej partii. Wygrała w niej aż dwie trzecie piłek (26 z 39) , co w tenisie jest naprawdę imponującą liczbą. Przełamania uzyskała, wygrywając gemy do 30 i dwukrotnie do 15.

W drugiej odsłonie wydawało się, że Rosjanka wróciła na dobre tory. Wyszła na prowadzenie 3:0 z pojedynczym przełamaniem, a w obu gemach serwisowych nie przegrała żadnej piłki. Wtedy jednak doszło do zwrotu akcji. Obie zawodniczki przestały być stabilne przy serwisie, ale Rumunka zaczęła zbliżać się do rywalki. Najpierw się "odłamała", następnie podtrzymała podanie mimo obrony trzech break pointów, a niebawem zdobyła swojego 4. gema.

WTA 1000 w Dubaju: Daria Kasatkina wyeliminowana w 1. rundzie

Kasatkina wyrównała na 4:4 ze strony returnu, ale w 9. gemie znowu to Cirstea była górą, dzięki czemu chwilę później 89. rakieta świata serwowała po awans do drugiej rundy. Udało się to "domknąć" do 30 już przy pierwszym meczbolu. Konfrontacja trwała łącznie 75 minut, z czego 26 zajął otwierający set.