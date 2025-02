Nie będzie wielkiego hitu w Dubaju. Ależ Ostapenko wywinęła numer. Dwa dni po finale

Starcie Jeleny Rybakiny z Jeleną Ostapenko elektryzowało już kibiców kobiecego tenisa, miało do niego dojść w Dubaju już we wtorek. Łotyszka pokazała w Dosze, że wciąż może wchodzić na niebotyczny poziom i na taki wzniosła się, rozbijając Igę Świątek. A później dostała dwa ciosy i trudno powiedzieć, który z nich jest bardziej bolesny. Najpierw przegrała finał z Amandą Anisimovą, a dziś, już w Dubaju, została rozbita przez Moyukę Uchijimę (3:6, 3:6). I to Japonka zagra w drugiej rundzie z Rybakiną.