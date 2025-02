Gwiazdor NBA wściekły po Meczu Gwiazd. "To nie jest koszykówka"

Draymond Green zirytowany po NBA All-Star Game. Mówi o tym wprost

"Pracujesz cały rok, by zostać All-Starem, a potem grasz tylko do 40 punktów i to wszystko. To jest tak niesprawiedliwe wobec zawodników takich jak Victor Wembanyama czy Shai Gilgeous-Alexander, którzy traktują ten mecz bardzo poważnie. (...) Gdy mówimy o biciu rekordów punktowych, takich jak Melo czy Kobe, ci gracze nie mają szansy tego dokonać w tym meczu. To jest absurd" - przyznał na antenie TNT.