Mistrz olimpijski mówi "pas", zapowiedział koniec kariery. "To mój ostatni rok"

Geraint Thomas ogłasza. "To będzie mój ostatni rok w peletonie"

"Pomyślałem, że nadszedł czas, aby to oficjalnie ogłosić. Tak, to będzie mój ostatni rok w peletonie. Nigdy w najśmielszych snach nie wyobrażałem sobie, że przez 19 lat będę profesjonalistą. Będzie dużo czasu na refleksję, ale zanim to nastąpi, mam kilka dużych wyścigów, do których muszę się przygotować" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.