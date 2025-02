Świątek stanowczo o zamieszaniu w obozie rywalki. "Każdy musi to zaakceptować"

Afera w zespole Rybakiny. Stefano Vukov na rok zawieszony przez WTA

Jelena Rybakina także zacznie grę od II rundy, choć skupić się na rywalizacji z pewnością jej nie pomagają kolejne doniesienia medialne ws. zawieszenia Stefano Vukova. Trener Kazaszki był obiektem śledztwa ze strony WTA, a ciążące na nim zarzuty doprowadziły do tymczasowego zawieszenia . We wtorek 11 lutego ukazał się komunikat o podtrzymaniu go.

WTA w liście podkreśliła również, że według jej ustaleń trener miał doprowadzać Rybakinę do płaczu, znęcać się nad nią psychicznie i zmuszać ją do przekraczania jej fizycznych granic, co spowodowało, że Rybakina zachorowała. Vukov ponoć też nękał tenisistkę już po jego zwolnieniu po US Open. Teraz głos na temat tej sytuacji zabrała Iga Świątek.