Miarka się przebrała, klub nie wytrzymał. Kolejnej szansy nie będzie

Wiktor Lampart spędził dwa sezony w Apatorze Toruń, ale nie był to udany okres dla żużlowca, który wcześniej był jednym z najlepszych juniorów w kraju. Przejście w wiek seniora boleśnie zweryfikowało jego możliwości. Pierwszy sezon w Toruniu zakończył ze średnią 1,351 pkt./bieg. W kolejnym było jeszcze gorzej - 1,107 pkt./bieg.

Miarka się przebrała, Apator stracił cierpliwość

Co ciekawe mimo tak kiepskiej jazdy w klubie w pewnym momencie bardzo poważnie rozważali przedłużenie umowy z zawodnikiem. To pokłosie trudnej sytuacji na rynku, gdy idzie o zawodników w kategorii wiekowej do lat 24. Jednak Lampart nie skorzystał z tej szansy, a wręcz sam ją pogrzebał. Kiedy znajdował się w kryzysie niechętnie sięgał po pomoc, którą oferował mu klub. Kością niezgody były na przykład kwestie sprzętowe. Zawodnik upierał się na jazdę na swoim sprzęcie, na którym był nieskuteczny. Apator proponował inne jednostki.