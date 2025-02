Z "Top Model" z powrotem na szczyt. Polska lekkoatletka triumfuje

Maja Słodzińska w "Top Model" dotarła bardzo daleko - udało jej się pojechać na Fashion Week do Lizbony. Wcześniej tłumaczyła, że przez wzgląd na kontuzję i powolny powrót do zdrowia zdecydowała się w ogóle na to, by wziąć udział w programie. Skoczkini wzwyż pokazała, że nie tylko modeling jej w głowie po tej pięknej przygodzie i wróciła do sportu. Od razu udało jej się zatriumfować na ważnej imprezie.