Wielka zmiana u Malwiny Smarzek. Przecieki w sprawie przełomowej decyzji

Malwina Smarzek znakomicie czuje się w lidze włoskiej, gdzie jest jedną z najlepiej punktujących zawodniczek. Mimo to wiele wskazuje na to, że reprezentantka Polski wkrótce zmieni otoczenie. Tureckie media informują, że atakująca podpisała już kontrakt w Sultanlar Ligi. Jeśli to się potwierdzi, Smarzek dołączy do prawdziwej polskiej kolonii - tureckie kluby przypuściły szturm po siatkarki z kadry "Biało-Czerwonych".