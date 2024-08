Europejska sensacja w wielkim finale. Tu miała biec nasza Pia Skrzyszowska

W piątek tuż przed godz. 12.30 Cyrena Samba-Mayela awansowała do finału rywalizacji na 100 m przez płotki z ósmym czasem, jako ostatnia. O trzy setne sekundy przed Pią Skrzyszowską i rekordzistką świata Nią Ali. Obie siedziały na "gorących krzesłach", za chwilę smutne poszły do szatni. A Polka przed kamerami się popłakała. Tak bardzo liczyła na ten finał, przecież w tym sezonie biegała już na poziomie najlepszych.

Znakomity finał 100 m przez płotki kobiet. Trzy najlepsze pobiegły szybciej niż rekord Pii Skrzyszowskiej

Samba-Mayela to objawienie tego sezonu, najpierw w hali, bo tam zdobyła w Glasgow srebro w HMŚ, a później na stadionie. W Rzymie wygrała złoto, ze znakomitym czasem 12.31 s. Tylko że później zniknęła z radarów, nie wystąpiła nawet w mistrzostwach Francji. Po czasie okazało się, że zachorowała na covid, a to miało duży wpływ na jej organizm. Do rywalizacji wróciła dopiero dwa tygodnie przed igrzyskami. Tyle że biegała w czasach 12,7-12,8 s, a jej trener John Coghlan był pełen obaw o start olimpijski swojej podopiecznej.