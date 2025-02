Rekord sezonu Justyny Święty-Ersetic. Nowa gwiazda na oczach Natalii Bukowieckiej

Justyna Święty-Ersetic z rekordem sezonu. Najszybszy bieg na świecie w Toruniu

Jaeger pobiła też rekord mityngu, który też należał do Klaver - 50,57 sek. Życiówkę poprawiła aż o 0,61 sek. To wszystko na oczach Natalii Bukowieckiej, która miała startować w Toruniu, ale jej plany zmieniła kontuzja. Była jednak na trybunach i z nich obserwowała, co wyczyniają na bieżni w Toruniu jej rywalki. Nasza medalistka olimpijska to rekordzistka Polski w hali - 50,83 sek. Norweżka pobiegła zatem szybciej od Bukowieckiej.