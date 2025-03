Była 3.57 w nocy, gdy potwierdzono wynik Pii Skrzyszowskiej. Lepsza od mistrzyni Europy

I tak się stało, w Apeldoorn Pia biegała coraz szybciej, by ustanowić rekord sezonu (7.83 s) i zdobyć brązowy medal. Do Chin przyleciała również bronić brązowego medalu, ale zadanie było o niebo trudniejsze. Bo w stawce były nie tylko lepsze od niej w Holandii Ditaji Kambundji i Nadine Visser, ale akże mające w tym roku lepsze czasy: Jamajka (Ackera Nugent), Amerykanki (Christina Clemons, Grace Stark) i Bahamka (Denisha Cartwright). A taki sam uzyskała broniąca złota rekordzistka świata Devynne Charlton. Niemal same wielkie nazwiska w świecie płotków.

Halowe mistrzostwa świata. Pia Skrzyszowska z awansem do półfinału w Nankinie

I Kambundji po starcie była minimalnie lepsza, ale Polka ją dogoniła. Może i Szwajcarka nie biegła do końca na maksa, ale Polka i tak zaimponowała. Wygrała na finiszu z rywalką, 7.83 s - to wyrównany najlepsza czas w sezonie. Kambundji była o dwie setne wolniejsza. Pewny awans wywalczyły jednak obie.

Jak na eliminacje, to wynik jest bardzo dobry. Po Apeldoorn moja pewność wzrosła, treningi wychodzą mi bardzo dobrze. Jeśli wyrównałam już "season best", to znaczy, że będzie jeszcze szybciej .

- Jet lag mnie nie dotknął, nie ziewam, ale jak wchodziłam do hali, to kątem oka rzuciłam na wyniki. I tak sobie myślę: co one tak szybko biegają? Ja jestem zadowolona. Widzimy się polskim popołudniem, liczę, że będzie dobrze - opowiadała przed kamerą TVP Sport i potwierdziła, że jest gotowa na bieganie poniżej 7.80 s. A to by oznaczało atak na rekord Polski.