Polka najlepsza na świecie, skok po mistrzostwa globu. Rekord życiowy

"Aby zapewnić sobie miejsce w finale, trzeba było pokonać 1.97 m, czyli tyle, ile w tym roku skoczyła Żodzik w hali. Choć bardziej prawdopodobne wydawało się, że wystarczy 1.92 m, byle w pierwszej próbie. To było w zasięgu naszej skoczkini, ale tej Marii Żodzik z początku czerwca . Była reprezentantka Białorusi dopiero w drugiej próbie pokonała 1.83 m, tu problemy miało ledwie osiem zawodniczek. Ale 1.88 m to już było za dużo. Ani razu nie była blisko tego celu, trzy razy strąciła poprzeczkę" - relacjonowaliśmy na łamach Interia Sport .

Maria Żodzik show. Ależ zapowiedź sezonu, nie było mocnych na Polkę w Gorzowie

Polka zdeklasowała konkurentki, zaliczając wysokość 1,98 m. To najlepszy wynik w tym roku na światowych listach. Mało tego, już teraz zapewnia on sportsmence przepustkę na mistrzostwa globu w hali oraz na otwartym stadionie. To także jej rekord życiowy. Druga Ellen Ekholm nawet nie miała podejścia do 27-latki. Szwedka była gorsza o dziesięć centymetrów.