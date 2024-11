Mistrzowie Polski wciąż czekają. Gracze rodem z NBA nie musieli się wysilać

To nie jedyna zła wiadomość. Druga jest taka, że spotkanie śledziło w ERGO ARENIE niestety bardzo nieliczna publiczność, wśród których było 14 hałaśliwych kibiców klubu z Izraela.

A szkoda, bo było kogo podziwiać w barwach gości. Patrick Beverley zaczął od dwóch niecelnych rzutów, trafił dopiero za trzecim razem i był to od razu rzut za trzy punkty. Amerykański rozgrywający jeszcze w tym roku grał w play-off NBA w Milwaukee Bucks, ogółem ma na koncie 750 spotkań w amerykańskiej lidze zawodowej. Co ciekawe, był to jedyny celny rzut "PatBeva" w pierwszej połowie.