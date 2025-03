Wielki mecz Sochana, postawił się mistrzom. Na koniec fatalne wieści

Jeremy Sochan ma za sobą bez dwóch zdań niezwykle ważny występ na parkiecie teksańskiej Frost Bank Center - jedyny Polak w NBA podczas starcia jego Spurs z ekipą Boston Celtics powrócił do wyjściowej piątki "Ostróg", a do tego był jednym z wyróżniających się graczy drużyny z San Antonio. Między innymi jego dobra postawa nie była w stanie jednak powstrzymać "Celtów" przed odniesieniem triumfu - SAS przegrywając z obecnie urzędującymi mistrzami do tego kontynuują obecnie pewną złą passę.