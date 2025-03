Wszystko już jasne. Polacy poznali rywali na mistrzostwach Europy. Wielkie wyzwanie

Polska na dobrą sprawę rzutem na taśmę dołączyła do grona organizatorów EuroBasketu 2025. Dzięki temu nie musiała już brać udziału w eliminacjach, co było dość dobrą wiadomością. Kto wie, czy Biało-Czerwonym udałoby się zakwalifikować na mistrzostwa Europy w koszykówce na drodze eliminacji. W końcu z czterech ostatnich meczów udało im się wygrać tylko jeden - rewanż z Estonią. Oprócz tego przegrali z Estończykami we Włocławku, a także z Macedonią Północną. O meczu z Litwinami lepiej zapomnieć. Ci rozgromili ich 82:48.

