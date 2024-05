Żelazna obrona mistrzów. Pierwszy krok do obrony tytułu

King Szczecin pokonał Trefla Sopot w pierwszym finałowym meczu ORLEN Basket Ligi

Druga połowa zaczęła się od dwóch celnych rzutów za trzy punkty w wykonaniu rozgrywającego gości - Darryla Woodsona - goście prowadzili już 12 punktami - 46:32. Wydawało się, że jest po meczu - nic z tych rzeczy! Po celnym rzucie osobistym w wykonaniu Jakub Schenka przewaga gości po raz pierwszy od dawna spadła poniżej 10 punktów - Trefl przegrywał 49:58. Trzecia kwarta zakończyła się 10-punktowym Kinga - 62:52. Spora przewaga, ale do odrobienia - po akcji "2+1" Geoffreya Groselle'a deficyt Trefla zmalał do siedmiu punktów, a po dwutakcie Schenka do czterech. To nie koniec emocji, po osobistych Groselle'a King prowadził już tylko jednym oczkiem 68:67, to był najlepszy fragment gry Trefla w tym spotkaniu. I gdy gospodarze przygotowywali się przejęcia prowadzenia za trzy punkty trafił Andrzej Mazurczak i to dwukrotnie - na minutę przed zakończeniem spotkania było 78:70 dla szczecinian. Ostatecznie mistrzowie Polski wygrali pierwszy mecz finałowej serii o mistrzostwo ORLEN Basket Ligi 82:73.