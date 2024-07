Co za wiadomość przed Tour de Pologne. Wielki gwiazdor potwierdził swój udział

Tour de Pologne 2024. Jonas Vingegaard potwierdził swój udział

Vingegaard wygrywał dwie poprzednie edycje Wielkiej Pętli. Tym razem odniósł jedno zwycięstwo, na 11. etapie. Był za to aż czterokrotnie drugi, za każdym razem za rewelacyjnym Pogacarem. Choć wielu fanów mogło się spodziewać, że Duńczyk powalczy na hiszpańskiej Vuelcie, to jednak postawił na start w polskim Tour de Pologne.

- Plan jest taki, że za trzy tygodnie pojadę do San Sebastian, a zaraz potem pojadę na Tour de Pologne. Potem zobaczymy, jak wszystko się potoczy. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, być może będę brał udział w wyścigach, ale nie należy się spodziewać, że będziecie widywali mnie tak często jesienią. Po tym wszystkim, przez co przeszedłem, myślę, że potrzebuję dobrej, długiej przerwy - przekazał 27-latek w wywiadzie dla rodzimego kanału TV2, odnosząc się do wypadku na czwartym etapie Vuelta al Pais Vasco, który kosztował go 12 dni w szpitalu.