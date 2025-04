Demonstracja siły Wilfredo Leona. Spektakularny powrót do walki o medale

Siatkówka. ZAKSA bez Kurka sobie nie radzi. Wilfredo Leon pokazał, co potrafi

Giani musiał radzić sobie z okrojonym składem, ale szukał pomocy wśród rezerwowych. Przed drugim setem postawił na doświadczenie, posyłając w bój blisko 40-letniego Davida Smitha. Tyle że partia znów rozpoczęła się świetnie dla gości, którzy prowadzili 4:1. Swoje nadal robił Leon, jego spektakularny blok zatrzymał Igora Grobelnego . A gdy do tego doszedł as serwisowy Mikołaja Sawickiego , Bogdanka LUK prowadziła już 11:6.

Na nic były przerwy na żądanie Gianiego, po kilku minutach ZAKSA przegrywała aż ośmioma punktami. Wszystko szło idealnie po myśli lubelskich siatkarzy aż do wyniku 16:9. Wówczas przy lądowaniu po wyskoku do bloku niefortunnie stopę postawił Aleks Grozdanow. Bułgarski środkowy padł na boisko i opuścił je dopiero wspierany na ramionach kolegów. Kontuzja nogi wyeliminowała go z reszty spotkania - zastąpił go Jan Nowakowski. Mimo wymuszonej zmiany goście utrzymali prowadzenie i wygrali 25:21.