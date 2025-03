W barwach "Galacticos" rozpycha się łokciami. Marta Lach wygrała Nokere Koerse

Marta Lach przed sezonem 2025 zamieniła niemiecką drużynę Ceratizit-WNT na holenderski SD Worx - Protime. Trudno było przewidzieć, jaki będzie to dla niej ruch - z jednej strony trafiała do kolarskich "Galacticos", zdecydowanie najmocniejszej ekipy globu, z drugiej zaś - no właśnie, stała przed wyzwaniem, by znaleźć tam miejsce dla siebie. Już pierwsze miesiące pokazują, że próbę tę zdała celująco. W środę wygrała Nokere Koerse - wyścig ProSeries, uznany, belgijski klasyk.