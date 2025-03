Katarzyna Niewiadoma w szpitalu. Dramat na trasie słynnego wyścigu

Strade Bianche to jeden z najbardziej znanych kolarskich wyścigów. Katarzynie Niewiadomej jak dotąd również bardzo dobrze się kojarzył. Dwukrotnie zajęła w nim drugie miejsce, raz trzecie, a tym razem chciała pokusić się o zwycięstwo. Nie będzie jej to jednak dane. Ona i inne polskie zawodniczki wzięły udział w kraksie. Zespół Niewiadomej poinformował, że wycofała się ona z wyścigu i po wypadku pojechała do szpitala.