Znamy trasę Tour de Pologne 2024. Powrót po latach, a na tym nie koniec

Peleton w tym roku przejedzie łącznie 1049 kilometrów podczas sześciu etapów ze startu wspólnego i odcinka jazdy indywidualnej na czas. Wydaje się, że klasyfikacja generalna wyścigu może się wstępnie "ułożyć" już po dwóch dniach. Pierwszy odcinek, z Wrocławia do Karpacza, z metą na Orlinku powinien wyłonić grono zawodników, którzy będą się bić o końcowy triumf. Miasto gościło finisz drugiego etapu przed rokiem, a czołowa trójka tamtego odcinka zameldowała się również na podium całej imprezy. Drugiego dnia rywalizacji, we wtorek stawkę czeka rywalizacja z zegarem. Wymagająca, 15-kilometrowa jazda indywidualna na czas z Mysłakowic do Karpacza zapowiada się bardzo smakowicie i przywodzi na myśl legendarną już edycję z 2003 roku, kiedy to pierwsze zawodowe zwycięstwo odniósł wchodzący na wielką scenę Alberto Contador.

