Były selekcjoner polskiej kadry skazany. Wyrok 2,5 roku bezwzględnego więzienia

Andrzej P., były selekcjoner polskiej kadry i dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego, został skazany na 2,5 roku bezwzględnego więzienia. To finał seksafery, jaka wybuchła w 2017 roku. Wyrok w II instancji wydał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, co oznacza, że orzeczenie jest prawomocne. Pełnomocnikom skazanego pozostaje jedynie wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego.