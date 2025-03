Były mistrz świata trafi do więzienia. Aresztowano go już na lotnisku

Romans Vainsteins zatrzymany w Bergamo. Słynny kolarz ma trafić do więzienia na kilka miesięcy

Była żona 52-latka wniosła na niego skargę już w 2012 roku, a sprawą zajmowała się włoska prokuratura z uwagi na fakt, że kobieta oraz jej córka, której przysługiwało świadczenie ze strony ojca, mieszkają właśnie we wspominanym już Bergamo ( Vainsteins przez znaczną część kariery związany był z zespołami z Włoch).

"Do 2009 roku płatności były realizowane punktualnie. Od 2010 do 2012 r. były sporadyczne, natomiast od 2013 r. do dziś nie zapłacił ani jednego euro" - mówiła w wywiadzie udzielonym w 2018 roku była partnerka Łotysza.