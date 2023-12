Nagły zwrot w podejściu Rosjan. Putin postawił sprawę jasno. "Biała szmata" już nie ciąży

W czwartek 7 grudnia dowiedzieliśmy się, że decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Rosjanie i Białorusini zostali dopuszczeni do rywalizacji na letnich igrzyskach olimpijskich , które odbędą się w 2024 roku. Warunkiem będzie występowanie bez symboli narodowych: flag, emblematów i hymnów. Igrzyska odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia. W tej chwili kryteria kwalifikacji spełnia ośmiu rosyjskich i trzech białoruskich sportowców.

Nie ma jednak pewności, że sami Rosjanie zgodzą się na proponowane im warunki. W końcu do tej pory z ust tamtejszych działaczy czy sportowców padały już wcześniej deklaracje o tym, że nie zamierzają występować pod "białą szmatą" , jak neutralną flagę zwykła określać neutralną flagę Jelena Wialbe.

Jedna z ulubienic Władimira Putina może mieć jednak teraz ciężkie "danie" do przełknięcia, o kremlowski władca jednoznacznie zapowiedział, że rosyjscy sportowcy powinni móc wystartować na igrzyskach w Paryżu mimo neutralnego statusu. Jego słowa natychmiast spowodowały zwrot o 180 stopni w tamtejszym związku olimpijskim.

Diametralna zmiana w podejściu Rosjan

"Udział w Igrzyskach Olimpijskich to marzenie każdego sportowca. Ale warunki są dyskryminujące i sprzeczne z zasadami sportu. W ten sposób szkodzą samym igrzyskom olimpijskim, a nie rosyjskiemu sportowi. To jest absolutnie nie do przyjęcia" - grzmiał rosyjski minister sportu Oleg Matysin po tym, jak MKOl przekazał Rosjanom, jakie warunki muszą spełnić, aby uzyskać neutralny status.