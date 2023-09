Mistrzyni grzmi. "MKOl poniża Rosję". Chce bojkotu igrzysk olimpijskich

Cały czas nie wiadomo, co dalej ze startem Rosjan i Białorusinów na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski odwleka decyzję, a w świecie sportu wrze, bo co i rusz, na wielu różnych arenach, dochodzi do kolejnych skandali z udziałem zawodników z tych dwóch krajów, a także sportowców z Ukrainy. Pojawiają się głosy o całkowitym wykluczeniu Rosjan , ale wydaje się, że bardziej prawdopodobny jest wariant ich startu pod neutralną flagą.

"MKOl upokarza rosyjskich sportowców"

Podobnego zdania co Wialbe jest była mistrzyni świata i Europy w boksie Jelena Sawieliewa. Jej zdaniem Rosjanie nie powinni godzić się na to, by występować pod neutralną flagą, bo jest to dla nich upokarzające.