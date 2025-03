Nerwowe dni dla kibiców Szeremety. Ale jest ulga, w końcu sama o tym opowiedziała

O sukcesie Julii Szeremety z igrzysk olimpijskich w Paryżu głośno będzie jeszcze przez długi czas. 21-latka zdobyła dla polskiego boksu pierwszy krążek w XXI wieku i z pewnością ma chrapkę na kolejne sukcesy. Przyszłość "szermierki na pięści" na najważniejszej imprezie czterolecia stanęła jednak pod znakiem zapytania. Dyscyplinie groziło wypadnięcie z programu zmagań ze względu na zawirowania związane z federacją, która podejmie się organizacji imprezy. Nad Sekwaną zajął się tym MKOl, lecz była to tylko sytuacja przejściowa. Od imprezy w Los Angeles pieczę ma przejąć World Boxing. Reklama

Nie zmienia to jednak faktu, że kibice nerwowo obgryzali paznokcie, czekając na komunikat. Ten nadszedł dopiero w drugiej połowie marca. "Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) oficjalnie potwierdził, że boks zostanie włączony do programu sportowego Letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles 2028. To znakomita wiadomość dla całego środowiska bokserskiego i zawodników, którzy od lat walczyli o utrzymanie tej dyscypliny w olimpijskiej rodzinie" - napisał Polski Związek Bokserski.

Szeremeta w Stanach powalczy o kolejny olimpijski medal. Cały czas zachowywała spokój

Miłośnikom "szermierki na pięści" w kraju nad Wisłą momentalnie spadł ogromny kamień z serca. Z ulgą odetchnęła też Julia Szeremeta. Choć jak się okazuje, chełmianka od początku do końca nie stresowała się zbyt bardzo wspomnianym zamieszaniem, o czym opowiedziała w rozmowie z "pzb.com.pl". "Cieszę się, że boks olimpijski wrócił do Los Angeles. Nie martwiłam się, że mogłoby go zabraknąć, bo to mocna dyscyplina. Spokojnie się przygotowywałam i o tym nie myślałam" - przyznała całkowicie szczerze.

Wspomniany wcześniej World Boxing zrzesza coraz więcej krajowych federacji. Od niedawna do jego członków należą także Polacy. W związku z tym na przełomie marca oraz kwietnia naszą kadrę czekają zawody w ramach Pucharu Świata. W Brazylii Julia Szeremeta celuje w sukces. Nie będzie jednak to wcale takie proste, choćby ze względu na warunki panujące na miejscu. "W Brazylii będę pierwszy raz, więc na pewno potrzebna jest odpowiednia aklimatyzacja. Wcześniejszy pobyt to też okazja, by posparować z dziewczynami z różnych krajów" - zapowiedziała.

Julia Szeremeta / MAURO PIMENTEL / AFP

Julia Szeremeta / MOHD RASFAN / AFP / AFP