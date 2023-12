Wiele osób oczekiwało w napięciu na decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego co do kwestii występu rosyjskich i białoruskich sportowców na przyszłorocznych letnich igrzyskach w Paryżu. Organizacja pod przewodnictwem Thomasa Bacha opublikowała swoją decyzję w piątkowe popołudnie.

Rada Wykonawcza (EB) Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) zdecydowała, że indywidualni neutralni sportowcy (AIN), którzy zakwalifikowali się w ramach istniejących systemów kwalifikacji federacji międzynarodowych (IF), zostaną uznani za kwalifikujących się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Paryż 2024. Indywidualni neutralni sportowcy to tacy z rosyjskim lub białoruskim paszportem

- zobowiązanie się na piśmie do przestrzegania Karty Olimpijskiej, a tym samym również do "Misji Pokojowej Ruchu Olimpijskiego".

Decyzja MKOl-u przywróciła Rosjan i Białorusinów na igrzyska. Nad Wołgą nie ma ulgi

Udział w Igrzyskach Olimpijskich to marzenie każdego sportowca. Ale warunki są dyskryminujące i sprzeczne z zasadami sportu. W ten sposób szkodzą samym igrzyskom olimpijskim, a nie rosyjskiemu sportowi. To jest absolutnie nie do przyjęcia

- Jestem neutralny w stosunku do takich oświadczeń. W tym momencie nie ma to już sensu. Kwalifikacje w wielu dyscyplinach sportowych zostały zakończone. Udział rosyjskich sportowców z jakimikolwiek ograniczeniami jest nielegalny i upokarzający. Sposób, w jaki MKOl to zrobił, jest nie do przyjęcia, biorąc pod uwagę wkład, jaki Rosja wniosła w rozwój międzynarodowego sportu. Dla mnie te igrzyska będą kompletnie nieciekawa i nie będę ich śledził - powiedział z kolei Paweł Kołobkow, który w przeszłości kierował resortem sportu.