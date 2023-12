"Właśnie zakończyła się wideokonferencja pomiędzy przewodniczącym MKOl-u Thomasem Bachem a Narodowymi Komitetami Olimpijskimi. Tylko dwa komitety, ukraiński i duński, wypowiedziały się przeciwko udziałowi Rosjan na igrzyskach olimpijskich" - napisał na platformie X w czwartek niemiecki dziennikarz Jens Weinreich . Te słowa mogły dziwić, bo przecież w lutym zawiązała się koalicja 35 państw, które wyraziły sprzeciw dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do przyszłorocznych zawodów w Paryżu.

Polski Komitet Olimpijski "zgodny z polską racją stanu" ws. Rosjan i Białorusinów na igrzyskach

"Rada Wykonawcza (EB) Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) zdecydowała, że indywidualni neutralni sportowcy (AIN), którzy zakwalifikowali się w ramach istniejących systemów kwalifikacji federacji międzynarodowych (IF), zostaną uznani za kwalifikujących się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Paryż 2024. Indywidualni neutralni sportowcy to tacy z rosyjskim lub białoruskim paszportem" - napisał MKOl w komunikacie.