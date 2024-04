Świątek w Madrycie idzie jak burza. Kolejne przekonujące zwycięstwo

Świątek do Madryt Open przystąpiła do drugiej rundy, w pierwszej otrzymując wolny los. Na pierwszy ogień otrzymała rywalkę w postaci Xiyu Wang. Dla Chinki było to pierwsze w karierze starcie z 22-latką, które na pewno zapamięta na długo. Liderka rankingu WTA w pierwszym secie rozbiła starszą rywalkę, triumfując 6:1. Rywalizacja stała się nieco bardziej wyrównana w drugim, ale to wciąż było za mało na Świątek.