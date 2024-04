Białorusini ostro po meczu Sabalenki z Linette. Nieoczekiwane słowa o Polce

Ostatnie tygodnie nie były udane dla Aryny Sabalenki. Z tego względu eksperci sceptycznie podchodzili do szans Białorusinki na triumf w Madryt Open. Wiceliderka rankingu WTA odpadła z turnieju w Miami już na etapie 1/16 finału. Przegrała wówczas z Anheliną Kalininą. Bardzo szybko skończyła się również jej przygoda z Porsche Tennis Grand Prix. W Stuttgarcie w ćwierćfinale musiała uznać wyższość Markety Vondrousovej .

Linette postawiła się Sabalence. Twardy bój zakończony porażką Polki

Sabalenka do rozgrywek w stolicy Hiszpanii przystąpiła od drugiej rundy. Dłuższą drogę zdecydowanie musiała przejść Magda Linette, która już w pierwszej rundzie napotkała małe problemy. Polka nie była ostatnio w najlepszej formie, wobec czego to Elisabettę Cocciaretto wskazywano jako faworytkę spotkania. 32-latka poległa w pierwszym secie 3:6, ale dwa kolejne był już jej .

Linette odwróciła losy rywalizacji, zwyciężyła dwukrotnie 6:4 i dzięki temu przedarła się do 1/32 finału Madryt WTA. Los jej nie sprzyjał. Linette trafiła na Arynę Sabalenkę , z którą jeszcze nigdy nie udało jej się wygrać. Jej szans w rywalizacji z Białorusinką nie wyceniano zbyt wysoko. Tym większe było zdziwienie, kiedy doprowadziła do wyrównania w setach 1:1.

Linette w pierwszym secie dała się raz przełamać i to wystarczyło, żeby Sabalenka triumfowała 6:4. W drugim secie role się odwrócił i to dużo wyżej notowana rywalka przegrała swój serwis. Poznanianka fenomenalnie returnowała, z czym nie radziła sobie 25-latka. Magda w znakomitym stylu rozegrała piłkę setową. Najpierw świetnie się wybroniła, a później skontrowała rywalkę i wynikiem 6:3 doprowadziła do decydującej partii.